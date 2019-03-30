Btp Ankara İbb Adayı Pak: Bir Oy Geleceğimizi Değiştirir

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak yarın yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir oy ile Türkiye'nin geleceğinin değişebileceğini kaydeden Pak, "Ankara halkının BTP'ye ve Genel Başkanımız Haydar Baş Bey'e yoğun ilgisi var. Bu seçimin parlayan yıldızı BTP'dir" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim öncesi seçime dair açıklamalarda bulunan BTP Ankara Büyükçehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak,"BTP adayları bütün illerde, duyanları derinden etkileyen tarihi projeler açıklıyor. Duyan, gören herkes 'İşte bu, aradığımız bu' diyor. Ancak iktidar da muhalefet de 'oyları bölmeyelim' sözleriyle milletimizin ittifakla arzuladığı projelerin hayata geçmemesi için elinden gelen antidemokratik uygulamayı hayata geçiriyor. Milletimiz artık bu zincirlerden kurtulmalıdır. Ne iktidar yaşadığımız ve seçim sonrası artarak yaşayacağımız çöküşe bir çare bulabilir, ne de muhalefet. Bırakın oylar olması gereken yere gitsin. Herkes istediği yere kullansın ki, demokrasi olsun, aksi halde oyları bir, iki noktaya odaklarsanız, bunun adı demokrasi değil, teokrasi olur, krallık olur. Eğer bölünmeyse, bırakın oylar böyle bölünsün, bu vatandaşın özgür iradesini sandığa yansıtmasıdır. Vatandaşın seçimine kimse müdahale etmesin, milli irade açığa çıksın, demokrasi raftan insin gerçek olsun; gerçek çözüm sahipleri iş başına gelsin" şeklinde konuştu.

"DİP DALGASI GİBİ GELİYORUZ"

Pak, "Bağımsız Türkiye Partisi, hem muhalefeti hem de iktidarı değiştirecek büyük bir dip dalgası şeklinde geliyor. Einstein, 'aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek akıllı adamın işi değildir' diyor. Şimdi biz hem var olandan yakınıyoruz ama kendimizi değiştirmeden yanlışların düzeleceğini düşünüyorsak, yanılıyoruz. Bu yanlışın değişmesini istiyorsak kendimizi, tercihlerimizi değiştireceğiz. Beraber olalım hiç merak etmesinler. Hem muhalefeti hem de iktidarı değiştirecek bir dip dalgası geliyor" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA