Bto Adayı Kırımlı'ya Destek Büyük

2 Nisan'da yapılacak olan BTO seçimlerine katılacak olan Kerem Kırımlı, oda üyelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Kırımlı, gittiği her yerde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanıyor.

Balıkesir Ticaret Odası Başkan Adayı Kerem Kırımlı, yoğun bir tempo ile seçim çalışmalarına devam ediyor. Gittiği her yerde büyük bir coşku ve sevgi ile karşılanan Kırımlı, cuma gününün ilk ziyaretine Savaştepe'de başladı. Savaştepe'de oda üyeleri ile bir araya gelen Kırımlı, "Siz değerli üyelerimizin teveccühü ile bu göreve talip olduk. Dünyada artık şehirler yarışıyor. Bu yarışın içinde olabilmek, tarımda, turizmde ve ticarette hak ettiğimiz payı alabilmek için birlikte çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Savaştepe'deki buluşmanın ardından Balıkesir merkezde bulunan Ticaret Odası üyelerini ziyaret ederek destek isteyen Kerem Kırımlı, "Güneydoğu'da, Suriye'de, Irak'ta bağımsızlık için mücadele veren Mehmetçiğimize Allah güç kuvvet, dirlik versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biz de bu bağımsızlık mücadelesinin önemli bir ayağız. Ekonomiye yaptığımız katkıyla, ekonomiye verdiğimiz değer ile ülkemize büyük bir güç veriyoruz. Bu ciddi bir mücadele, bu nedenle hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR