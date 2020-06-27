BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardındanTahir Karapınar: Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı'Emre'nin bir sene daha oynamasını isterim''Bütün sorumluluğu aldığı için Emre'nin işleri çok zor''Emre gelecek sezon planlamalarını yapıyor'Hasan...

27.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:10

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Tahir Karapınar: Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı

'Emre'nin bir sene daha oynamasını isterim'

'Bütün sorumluluğu aldığı için Emre'nin işleri çok zor'

'Emre gelecek sezon planlamalarını yapıyor'

Hasan Özer: Gökhan'ın atılması ağır bir karardı

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandıklarını ancak şanssızlıkların kendilerini bırakmadığını ifade etti. Karapınar, 'Simon Falette'nin sıkıntısı vardı, doktorlar oynamamasına karar verdi. Biz de Gustavo'yu oraya çektik. Derin bir rotasyon olmadığı için Gustavo orada oynadı. Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık, fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı. Gol atamadık ama sonra bir gol attık. Ancak 10 kişi kalan takıma mağlup duruma düştük. Sonradan aldığımız kaliteli ayaklar maçı kazandırdı. Kasımpaşa maçında atamadığımız için şanssızca yenilmiştik. Bu maçta da kötü oynayabiliriz ama mücadeleden ödün vermedik. Çok iyi savaştı oyuncular. Üretme konusunda ve rotasyonda sıkıntılarımız var. Maçı kazandığımız için mutluyuz' dedi.

'EMRE'NİN BİR SENE DAHA DEVAM ETMESİNİ İSTERİM'

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbolculuk kariyerini noktalayarak sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun bir sene daha devam etmesini istediğini ifade eden Tahir Karapınar, 'O'nun gibi oyuncular az yetişiyor karakter ve yetenek bakımından. Fenerbahçe için bunlar şans. Yetenekli oyuncu, oyunun kaderini her zaman değiştirir yaşı ne olursa olsun. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama kendisinin işleri çok yoğun, bütün sorumluluğu aldığından dolayı. Antrenmanlara az çıkıyor, çok çalışıyor, az uyuyor, gelecek senin planlamalarını yapıyor. Bizim takımımızın planlamaya ihtiyacı var. Biz Hasan Ali'yi oynatmaya çalışıyoruz, Dirar'ı oynatmaya çalışıyoruz ama sakatlıkları var. Seneye bunların olmaması lazım. İnşallah daha iyi bir planlama yapılır. Biz bu 5 maç için en iyisini yapmak istiyoruz. Mehmet Ekici'yi kaybettik, Garry'i kaybettik sarı karttan dolayı. 4 tane genç arkadaşımızın bugün üniversite sınavı vardı onları kadroya alamadık. Ama oyuncularımız iyi veya kötü oynar problem değil' diye konuştu.

Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin durumu ile ilgili olarak ise 'Mehmet Ekici'de de büyük ihtimal yırtık mevcut' şeklinde konuştu.

HASAN ÖZER: GÖKHAN'IN ATILMASI AĞIR BİR KARARDI

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hasan Özer, ligde çok kritik bir pozisyonda durduklarını Fenerbahçe maçının ise kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin kötü bir gidişatı olduğunun altını çizen Hasan Özer, 'Burada alacağımız puanlar bizi daha iyi konuma getirecekti. O bilinçle sahaya çıktık. İlk devre iyi mücadele ettik, alanları kapattık, Fenerbahçe'nin baskı kurmasını engelledik, pozisyon vermedik. İkinci devre savunma ve hücum anlamında iyi başlayan bizdik. 65'inci dakikaya kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir baskısı yoktu. 65'inci dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon kırılma anıydı. Bence ağır bir karardı. Bu kararın doğru bir karar olduğuna inanmıyoruz. Ben bunu saçma buluyorum. İkinci sarı kartın VAR'a gitmesi yokmuş, gitmesi gerektiğine inanıyorum, böyle bir kural olmaması lazım. Bu durum Fenerbahçe'nin baskı kurmasına sebep oldu 70'te golü yedik. Yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmek için müthiş mücadele verdik. Öne geçtik ama skoru koruyamadık. Skoru korumak için elimizden geleni yaptık ama gollerde şanssızdık. 2 gol yiyerek büyük bir sıkıntı yaşadık ve mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 1 puan bizi konum olarak daha rahat bir pozisyona taşıyabilirdi. 5 maçımız daha var. Şehrin yanımızda olduğunu inanıyoruz. Son 5 maçı en iyi şekilde oynayacağız. Bu takım Allah'ın izniyle ligde kalacak' diye konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı Haber
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı Haber
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Haber
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Buse Varol Kenan Doğulu Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza İzmir Türk Lirası Yeni Malatyaspor
Şu an buradasınız: BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 22:11:53. #1.14#
title