BTC Petrol Boru Hattı'ndan Ceyhan Limanı'na 2006'dan bu yana 482 milyon ton petrol taşındı

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'ndan Ceyhan Limanı'na 2006'dan bugüne kadar 482 milyon ton petrol taşındığı bildirildi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'ndan Ceyhan Limanı'na 2006'dan bugüne kadar 482 milyon ton petrol taşındığı bildirildi.

British Petroleum (BP) Azerbaycan Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, BTC Petrol Boru Hattı'ndan, 2021'in ilk 3 ayında 6,7 milyon ton (51 milyon varil) petrol taşındı.

BTC'den faaliyete geçirildiği 2006'dan bugüne kadar Ceyhan Limanı'na nakledilen ham petrol miktarı ise 482 milyon ton (3,62 milyar varil) oldu.

BTC Petrol Boru Hattı ile daha çok Azeri-Çırak-Güneşli yatağından çıkarılan petrol ve Şahdeniz yatağından çıkarılan kondensat taşınıyor. 1768 kilometrelik bu hatla Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan petrolü de naklediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov