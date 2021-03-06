BŞEÜ'ye Peyzaj Mimarlığı bölümü açılıyor
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BŞEÜ'ye Peyzaj Mimarlığı bölümü açılıyor

06.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:20
BŞEÜ'ye Peyzaj Mimarlığı bölümü açılıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı bölümü açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme (YÖK) Kurulunca kabul edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı bölümü açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme (YÖK) Kurulunca kabul edildi.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı bölümü ile Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı açılması teklifi incelenmiş olup ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılacak olan yeni bölümün üniversitelerine, Bilecik'e ve Türkiye geleceğine hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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