BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker'in başarısı
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BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker'in başarısı

14.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:44
BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker'in başarısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker, 3 ayrı projeye Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker, 3 ayrı projeye Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Göker'in, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST) bünyesinde yürütülen 3 ayrı projeye Yönetim Komitesi Üyesi (Management Committee Member - MC) olarak atandığı ifade edildi.

Türkiye'de bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülen COST'nin, Avrupa çapında kendi alanlarında uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal alanda çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doç. Dr. Parısa Göker, COST bünyesinde 2020-2024 yıllarında yürütülecek, CA19139 - Process-based models for climate impact attribution across sectors, CA19128 - Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation ve CA19141 - Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present isimli projelerde MC olarak görev alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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