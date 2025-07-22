İlk olarak afazi teşhisi konulan Willis'in hastalığı zamanla ilerleyerek tedavisi bulunmayan frontotemporal demansa dönüştü. Sinema dünyasında bir döneme damga vuran efsane oyuncu, günlük aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyecek noktaya geldi. Peki, Bruce Willis öldü mü?

BRUCE WİLLİS ÖLDÜ MÜ?

Sağlığı ciddi şekilde kötüleşen Bruce Willis artık konuşamıyor, yürüyemiyor ve hafızasını kaybediyor. Günlük yaşamını tamamen ailesinin yardımıyla sürdürüyor.

Bruce Willis ölmedi, hayatına devam ediyor.

YAYGIN BİLİNEN TEŞHİSLER

İlk olarak afazi tanısı konulan 70 yaşındaki aktörün, daha sonra tedavisi olmayan frontotemporal demans (FTD) hastalığına yakalandığı ortaya çıkmış durumda.

HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL KAYBIN ETKİSİ

Uzun yıllardır rol aldığı unutulmaz yapımlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak artık hem fiziksel hem de zihinsel işlevlerini büyük ölçüde yitirdiği bildirildi.

AİLENİN TAM DESTEĞİYLE YAŞAM MÜCADELESİ

Kızı Tallulah Willis'in açıklamasına göre Bruce Willis artık konuşamıyor, kitap okuyamıyor, yürüyemiyor ve ciddi hafıza kaybı yaşıyor. Kim olduğunu ve geçmişte neler başardığını hatırlamakta zorluk çekiyor. Bu nedenle günlük yaşantısını sürdürebilmek için tamamen ailesine bağımlı hale geldi.

Eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve kızları Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ile Evelyn bir arada ve dayanışma içindeler. Aile bireyleri, hem fiziksel hem de duygusal anlamda Bruce Willis'in yanında oluyor.

Eski eşi Demi Moore, verdiği röportajda haftalık olarak ziyaret ettiğini belirterek şu sözleri paylaştı:

"Bruce hayatımda her zaman önemli biri olacak. Aile dediğimiz kavram bazen sadece biçim değiştirir. Ayrıldıktan sonra da sevgi dolu bir şekilde devam edebilir."