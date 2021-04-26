Broadway perdelerini Karagöz ile açtı!
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Broadway perdelerini Karagöz ile açtı!

Broadway perdelerini Karagöz ile açtı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük tiyatro merkezi olarak kabul edilen Broadway, salgın dolayısıyla kapattığı kapılarını bir yıl sonra yeniden açtı. New York'ta ilk sergilenen oyunlardan biri Türk gölge tiyatrosu oldu.

Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet'ten Karagöz gölge oyununa uyarlanan Hamlet Rüyası, Hamlet Isnt Dead tiyatrosu çatısında Amerikalı aktörlerle sahneye taşındı.

Amerikanın saygın tiyatrolarından 'Hamlet Isnt Dead' pandemi sürecinde Türk gölge oyunu Karagöz'ü repertuarına aldı. Pandemi koşullarına uyarak Manhattan'da provalarına başlanan oyun, Hamlet'in gölge oyunu uyarlaması olarak tasarlandı. Provaların çoğunluğu online devam eden oyun, geçtiğimiz hafta New York'ta perde açtı. The Center at West Park'ta sosyal mesafe kuralına uyularak sınırlı sayıda izleyiciyle buluşan oyun, aynı zamanda online olarak izleyicilerle buluştu.

Amerika'da yaptığı farklı projelerle büyük beğeni toplayan Türk oyuncu, yazar Ayhan Hülagü'nün yönettiği oyunda Amerikalı aktörler Amy Liou ile Jordon Waters tüm karakterlere ses verdi. David Andrew Laws artistik direktörlüğünü üstlenirken Eşref Büyüksofuğlu sahne tasarımını yaptı.

Salgın nedeniyle 11 Mart 2020'den beri kapalı olan New York'ta perdelerini açan bir diğer tiyatro St. James Sahnesi oldu. Tony ödüllü dansçı Savion Glover ile oyuncu Nathan Lane'nin konuşmalarından sonra sağlık çalışanlarına saygı duruşunda bulunuldu.

Broadway'de sahne alan sanatçılar gösteriden sonra eve döndük mesajı paylaştılar. Aşılanmanın devam ettiği New York'ta önümüzdeki günlerde daha fazla etkinliğin yapılması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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