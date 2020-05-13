Broadway'de oyunları sergilenen Yazar Yakup Almelek'in 55. Sanat yılına korona engeli!
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Broadway'de oyunları sergilenen Yazar Yakup Almelek'in 55. Sanat yılına korona engeli!

Bu sene 55. Sanat yılını kutlamaya hazırlanan usta yazar Yakup Almelek'in kurucusu olduğu K! Kültüral Performing Arts da pandemi yüzünden perdelerini kapatan tiyatrolar arasında yer aldı.

Broadway'de oyunları sergilenen Yazar Yakup Almelek'in 55. Sanat yılına korona engeli!
13.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:58

Galasına iki gün kala kendi yazdığı "Oda Komşum Richard Wagner" adlı oyununun temsillerini iptal etmek zorunda kalan 84 yaşındaki Almelek, heyecanla hayatın normalleşmesini ve tiyatro aşkını seyirciyle yeniden paylaşabilmeyi bekliyor. Şimdiye dek 19 adet kitap yazan Yakup Almelek'in önceki yıllarda Broadway sahnelerinde 3 tane oyunu sergilendi. Almelek, dünyada salgın sürecinin atlatılmasının ardından 2021 yılında sürpriz bir projeyle yeniden New York'ta, uluslararası arenada tiyatroseverlerle buluşacağının müjdesini verdi. New York Off Off Broadway'de 'İş Adamı' isimli oyunu, New York Broadway Mint Theatre'da'Uyanış' adlı eserinin yanı sıra 2012 yılında da 'Kan Davası' oyunu New York The Abingdon Tiyatrosu oyuncuları tarafından yorumlanan Almelek, son olarak Librum Yayınları'ndan çıkan 'Belleğimin Şövalesi Ömrüm' adlı kitabıyla anılarını kaleme aldı.

"EDEBİYATIN BÜYÜLÜ EVRENİ İNSANI DİRİ TUTUYOR"

Pandemi sürecinde de üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yakup Almelek, "Yazmak iletişim araçları içinde inanılmaz iç açıcı ve şifalandırıcı bir yol. Edebiyatın büyülü evreni insanı diri tutuyor. Böyle durumlarda yapılacak çok şey bulunur. Eski notlar gözden geçirilir, kitaplar ve defterler düzenlenir, vicdan muhasebesi çıkartılır. Ayrıca her ay yepyeni bir öykü yazmanın hazırlığı ve heyecanı içerisindeyim. Salgın, zamanı daha verimli kullanmak adına düşünmemi sağladı. Neler yapılabilir, ne tip önlemler alınabilir üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz biz de mekânsal anlamda. Bu süreç elbette bitecek ancak sağlık her şeyden değerli. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ve kahramanlıkla insanımıza şifa dağıtıyor. Toplumsal anlamda bir dayanışma havası hakim. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Dünyayı daha yaşanılası kılmak adına herkes elinden gelen gayreti göstermelidir. Umarım aşı bir an önce bulunur." diyerek iyi dileklerini iletti.

"GENÇLER BU DÖNEMİ AVANTAJA ÇEVİRMELİ"

Yakup Almelek, sanata gönül veren gençlerin bu dönemi verimli geçirmesinin çok önemli olduğunu belirterek "Kendilerini evrensel akışa bıraksınlar. Bol bol okusunlar, film izlesinler,arkadaşları ile sohbet etsinler. Geniş zamanların tadını çıkartmaya çalışsınlar. Üretsinler, sevdiklerine zaman ayırsınlar. Her şey normale döndüğünde vakitleri kısıtlanacak. Bu dönemi kendilerince avantaja çevirmenin yollarını arasınlar. Gençlere yakışan bunlar olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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