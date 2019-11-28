British shorthair özellikleri, british shorthair yavrusu özellikleri, british shorthair mizacı british shotair kedi türleri

28.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:51

Kedi sahiplenmek istiyorsanız en sevilen kedi türlerinden olan british shorthair kedisi veya british shorthair yavrusu edinebilirsiniz. Böylece evinizde eğlenceli anlar yaşayabilir, minik dostunuzla keyifli anlar yaşayabilirsiniz.British shorthair mizacı british shotair kedi türleri, british shorthair özellikleri, british shorthair yavrusu özellikleri...

BRİTİSH SHORTHAİR ÖZELLİKLERİ

British Shorthair geleneksel İngiliz ykökenli bir kedi türüdür. En bilinen renk özellikleri, İngiliz Mavisi, koyu gri mavi bir post, bakır gözler ve orta boy bir kuyruturk. Cins ayrıca, renklenme dahil, çok çeşitli renk ve desenler de geliştirilmiştir.

MS 1. yüzyılda işgalci Romalılar tarafından İngiltere'ye ithal edilen ve bilinen en eski kedi ırklarından biridir. Modern zamanlarda, İngiltere'nin Cat Fancy Fantezi Konseyi (GCCF) tarafından tescil edildiği gibi, kendi ülkesinde en popüler soylu cins olarak anılmaya devam etmektedir.

British shorthair

BRİTİSH SHORTHAİR FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Tüyleri kısa ve kalındır, yüzleri toparlaktır. Göz yapısı yuvarlak ve iridir. Kilolu ve yumuşak bir görüntüye sahip de olsalar bacakları ve patileri kaslı ve güçlü, omuzları geniş ve kuvvetlidir. En yaygın renk mavi (gri) de olsa bilinen bütün kedi renk ve desenlerine sahip olabilir. Mavi rengin çok tercih edilmesi dolayısıyla bu kedilere "British Blues" denilmektedir.

Diğer birçok kedi cinsine göre geç gelişirler, genel olgunluğa 3 ila 5 yıl arasında erişirler.

Fiziksel yapısı dolayısıyla kilo almaya meyillidirler ve tembellikleriyle de popülerdirler. Düzenli egzersiz yaptırılmalı ve özel bir diyet uygulanmalıdır.

British shorthair

BRİTİSH SHORTHAİRGÖRÜNÜMÜ

British Shorthair, geniş göğsüne, yuvarlatılmış pençeleri olan güçlü kalın sert bacaklarına ve orta uzunlukta, künt uçlu kuyruğuna sahip nispeten güçlü görünümlü büyük bir kedidir. Kafa nispeten geniş ve yuvarlak, kısa ağızlıklı, geniş yanaklar (olgun erkeklerde göze çarpan, belirgin kavgalar oluşturma eğiliminde olan) ve İngiliz Mavisi'nde koyu yeşil renkli olan yuvarlak gözlerin büyük ve yuvarlak olmasıyla yuvarlanır. ceket. Geniş kulakları geniş ve geniş bir şekilde yerleştirilmiştir. [5]

'İngiliz Mavisi' çeşidi çoğu zaman gri İskoç Fold ile karıştırılabilir . Bununla birlikte, Shorthair sivri üçgen kulaklarına sahipken karakterize edilebilir, Fold ise daha yumuşak, katlanmış kulaklara sahiptir.

British shorthair çoğu kedi ırkına kıyasla olgunlaşmaları yavaştır ve yaklaşık üç yaşında tam fiziksel gelişime ulaşırlar. Alışılmadık derecede evcil kediler arasında, ortalama 4.1-7.7 kg ve dişiler 3.2-5.4 kg olan, belirgin bir şekilde cinsel olarak dimorfik bir cinstir.

British shorthair

BRİTİSH SHORTHAİR 'İN POST, RENK VE DESEN ÖZELLİKLERİ

Çok yoğun bir posta sahiptir ama astarı yoktur; Böylece, doku yünlü ya da kabarıktan ziyade yumuşaktır, ilerledikçe kedinin gövdesi üzerinde gözle görülür bir şekilde kırılan sert, "gevrek" bir hale gelir.

İngiliz Mavisi en bilinen değişken olmasına rağmen, Britanya ile ilgili stenografi diğer birçok renk ve desende geliştirilmiştir. Siyah, mavi, beyaz, kırmızı, krem, gümüş, altın ve son zamanlarda tarçın ve kahverengi, katı veya renkli nokta , tekir , gölgeli ve çift renkli desenlerde tüm resmi standartlar tarafından kabul edilir ; GCCF, FIFe ve TICA, CFA standardında izin verilmeyen çikolata ve seyreltik leylak da kabul eder. Tüm renkler ve desenler ayrıca kaplumbağa kabuğu çeşitlerine sahiptir.

British shorthair

BRİTİSH SHORTHAİRSAĞLIK ÖZELLİKLERİ

British shorthairin kalıtsal 2 çeşit hastalığı vardır.

Hypertrophic Cardiomyopaty ismiyle bilinen bir kalp hastalığı yaşayabilir.

Hemofili B olarak bilinen bir kanama bozukluğu olabilir. DNA testi ile tespit edilebilir.

İngiltere cins komitesi, bu kediyi 14-20 yıllık bir yaşam beklentisi ile uzun ömürlü bir kedi olarak kabul eder. İngiltere'deki veteriner kliniği verileri, 11.8 yıllık ortanca yaşam süresi göstermektedir.İsveç sigorta verileri, türün ortanca ömrünü 12,5 yıl olarak belirlemektedir. Britanya ile ilgili Shorthair'lerin% 82'si 10 yıl veya daha fazla,% 54'ü 12,5 yıl veya daha fazla yaşadı.

Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) cinsinde bir problem olabilir. 329'dan fazla kedi ile yapılan bir Danimarka prevalans çalışması, erkeklerin% 20,4'ünün ve kadınların% 2,1'inin HCM'ye sahip olduğunu göstermiştir. Bunun üzerine, erkeklerin% 6,4'ü ve kadınların% 3,5'i eşcinsel olarak değerlendirildi.

Cinsin polikistik böbrek hastalığı (PKD) riski yüksek olduğu düşünülmektedir . Bir DNA test laboratuvarı, test edilen popülasyonlardaki PKD mutasyonlarında önemli bir düşüş kaydetti. Taşıyıcı frekansı şimdi % 1'dedir.

British shorthair

BRİTİSH SHORTHAİR KÖKENİ

British shorthairMısır kökenli olmakla birlikte Büyük Britanya'yı istila eden Romalılar ile birlikte İngiltere'ye geldiği düşünülmektedir. Tanınan en eski kedi ırklarından birisidir, yüzyıllar içerisinde çok az değişime uğramıştır. 1914 - 1918 tarihleri arasında Fars Kedisi ile çaprazlanarak uzun tüy genine sahip versiyonu üretilmiştir.

Britanya ile ilgili stenografi kökenleri büyük olasılıkla MS 1. yüzyıla kadar uzanıyor ve onu dünyadaki en eski kedi ırklarından biri haline getiriyor . İstilacı Romalıların başlangıçta Mısır yerli kedilerini Büyük Britanya'ya getirdiği düşünülüyor. Bu kediler daha sonra yerel Avrupa yaban kedisi nüfusu ile iç içedir. Yüzyıllar boyunca, doğal olarak izole edilmiş torunları, doğal adalarındaki koşullara daha iyi dayanabilmeleri için kısa ama çok kalın bir post, belirgin şekilde büyük, sağlam kediler haline geldi.

Türün en iyi örneklerinin seçici olarak yetiştirilmesi, on dokuzuncu yüzyılda "İngiliz Mavisi" veya "İngiliz tipi" olarak adlandırılan olağandışı mavi-gri varyantını geliştirmeye vurgu yaparak başlamıştır. I. Dünya Savaşı tarafından kritik derecede nadir hale geldi

British shorthairsavaştan sonra, cins standardını koruma çabasıyla GCCF, yalnızca üçüncü kuşak Fars/ Britanya ile ilgili stenografi haçlarını kabul etmeye karar verdi. Britanya ile ilgili Shorthair yetiştiricileri aynı zamanda genetik olarak İngiliz Mavisi ile ilgisi olmasa da görünüşe çok benzeyen bir kedi olan Fransız Chartreux ile birlikte çalıştı. Yetiştiriciler gerçek İngiliz tipini yeniden kurmak için çalıştılar ve 1970'lerin sonunda kendine özgü Britanya ile ilgili stenografi hem Cat Fanciers Association (CFA) hem de The International Cat Association (TICA) tarafından resmi olarak tanındı.