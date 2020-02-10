British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı
İngiliz Havayolları British Airways'in New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi
10.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:44
İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.
BA'nın New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com