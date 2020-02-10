British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı
Haberler » Dünya » British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı - Haberler

British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı

İngiliz Havayolları British Airways'in New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi

10.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:44
British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı

İngiliz hava yolları (BA), Atlantik Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.


BA'nın 'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün 4 saat 56 dakika sonra 'da Heathrow Havalimanı'na indi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler