Britanya'da Brexit oylaması ertelendi

19.10.2019 19:17

Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma şartlarıyla (Brexit) ilgili anlaşmanın oylamasını erteledi.Britanya parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası bugün yapılması beklenen Brexit oylamasını erteledi.



Ertelemeye eski muhafazakar milletvekili Oliver Letwin'in yasa değişikliği teklifinin 322 leyhte 306 aleyhte oyla kabul edilmesi neden oldu. Değişiklik hükümetin AB ile Brüksel'de uzlaşmaya varılan ve Britanya'nın birlikten çıkış şartlarını düzenleyen anlaşmayı oylamaya sunmasına engel oluyor. Ayrıca Başbakan Boris Johnson'a 31 Ekim olarak belirlenen birlikten ayrılma tarihini gelecek yılın Ocak ayına erteleme için AB'ye başvurma yükümlülüğü getiriyor. Ancak Johnson "Brexit'in ertelenmesi için müzakere etmeyeceğim. Yasa da beni böyle yapmaya zorlamıyor" açıklaması yaptı.



Johnson "AB'deki dostlarıma ve meslektaşlarıma başbakan olarak hizmet ettiğim 88 gündür herkese söylediğimi söyleyeceğim: Erteleme bu ülke, Avrupa Birliği ve demokrasimiz için kötü olacaktır" diye konuştu. Başbakan Johnson anlaşmayı oylamaya Salı günü sunacağını açıkladı.



Britanya'da ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin erteleme için Avrupa Birliği ile müzakere etmesi gerektiğini söyledi. Corbyn "Başbakan yasaya riayet etmeli" diye konuştu.



Avam Kamarası'ndaki oylama sonrasında Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Sözcüsü Mina Andreeva Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Birleşik Krallık hükümeti atılacak sonraki adımlar konusunda olabildiğince çabuk bir biçimde bizi bilgilendirmeli" dedi.



Britanya'da üç yıl önce yapılan referandumda ülkenin AB'den ayrılması yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla kabul edilmişti.



Britanya'nın AB'den çıkış şartlarıyla ilgili eski Başbakan Theresa May parlamentonun onayına üç anlaşma sunmuş ancak her üç anlaşma da reddedilmişti.



Britanya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında hafta içinde Brüksel'de düzenlenen zirvede yeni bir anlaşmaya varılmıştı. Johnson anlaşmayla ilgili "Backstop'tan vazgeçeceğimiz bir anlaşmaya sahibiz" demişti. Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesiyle ilgili "backstop" maddesi daha önceki Brexit anlaşmalarının reddedilmesine neden olmuştu. Avam Kamarası'nda oylanması beklenen yeni anlaşmaya göre Kuzey İrlanda, Britanya'nın Gümrük Birliği'nde kalmayı sürdürecek. Kuzey İrlanda ayrıca AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile sınır kontrollerinin önüne geçmek için AB'nin ortak pazar kurallarına tabi olmaya devam edecek.



DW/ EC, BW



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