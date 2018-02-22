Brıt Müzik Ödülleri: Kosova Kökenli Lipa İngiltere'nin En İyisi Seçildi

Geceye katılan Justin Timberlake, Kylie Minogue, Hailey Baldwin gibi çok sayıda ünlü de Hollywood'da cinsel tacize karşı ortaya çıkan MeToo ve Time's Up hareketlerini desteklemek, erkek egemen cinsiyetçi söylemi ve bunun medyadaki üretimine dikkat çekmek için beyaz güllerle gösteri yaptı.