Bristol-Myers Squibb Türkiye'de yeni görevlendirmeler

04.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:48

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı'nı ve CTI Co-Active Koçluk Programı'nı tamamlayan Mine Uzun, BMS Türkiye İnsan Kaynakları ekibine 2002 yılında katıldı. Sırasıyla; Ücretlendirme ve Yan Haklar Uzmanı, İnsan Kaynakları Yetkilisi ve İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonlarında başarılı bir şekilde çalıştı. 2013 yılından itibaren İK Müdürü pozisyonunun yanı sıra Avrupa Pazarlarında yer alan Polonya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'nin Ücretlendirme ve Yan Haklar süreçlerinin yönetilmesinde kritik rol oynayan Uzun, 2014 - 2018 yılları arasında BMS Türkiye İK Departmanı'na liderlik etti. Mart ayından bu yana Bristol-Myers Squibb Hindistan, Orta Doğu ve Güney Afrika Bölgesi İK Lideri olarak çalışan Mine Uzun, 18 Kasım'dan bu yana Türkiye ve Hindistan İK direktörlüğü pozisyonunda görevini sürdürüyor.

BMS Türkiye'nin biyofarma modeline geçişinde önemli rol oynayan Mine Uzun, yetenek geliştirme, organizasyonel tasarım, stratejik işgücü ve kültür gelişimi konularına odaklanarak farklı değişim projelerinin liderliğini üstlendi. Uzun, iş süreçlerinin yürütülmesi, İmmüno-Onkoloji stratejisinin uygulanması, yetenek geliştirme ve insan kaynaklarının transformasyonundan sorumlu olmakla birlikte, yönetim ekibinin de kritik bir üyesi olarak BMS Türkiye ekibine destek verdi.

Özgür Çavdar - Kıdemli İş Etkinliği & Satış Analiz Müdürü

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Özgür Çavdar, 1996 yılından bu yana Bristol-Myers Squibb'te sırasıyla Muhasebe Uzmanı, Hazine Analisti, Finansal Planlama Analisti, Satış Analizi & Müşteri Yönetim Uzmanı, Müşteri Bağlılığı & Satış Analiz Müdürü pozisyonlarında görev yaptı. Global ve lokal birçok projenin hayata geçirilmesinde, yürütülmesinde kritik rol oynayan Çavdar, 1 Şubat 2020 itibarıyla, Kıdemli İş Etkinliği & Satış Analiz Müdürü pozisyonuna atandı.

Murat Kale – İhale Müdürü

Murat Kale, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde Pazarlama alanında İşletme yüksek lisansını ve Bilgi Üniversitesi'nde Ürün Müdürlüğü programını tamamladı. Kale, BMS'e katılmadan önce, Satış Temsilcisi, Kilit Müşteri Yönetim Müdürü, Kilit Müşteri Bölge Müdürü, Bölge Müdürü ve Ticaret Müdürü olarak firmalarda görev yaptı. Murat Kale 6 Ocak itibarıyla İhale Müdürü olarak BMS ailesine katıldı.

Kaynak: Bültenler