Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis
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BBC

Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis

Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis
BBC - Haberler | Dünya

Yunanistan'ın eski Brezilya Büyükelçisi eşinin öldürülmesini azmettirmekten suçlu bulunan Brezilyalı bir kadın 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'ın eski Brezilya Büyükelçisi eşinin öldürülmesini azmettirmekten suçlu bulunan Brezilyalı bir kadın 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016'da Büyükelçi Kiryakos Amiridis'in cesedi, Rio de Jenairo kentinde yanmış bir otomobilde bulunmuştu.

Amiridis'in eşi Françoise de Souza Oliveira, inzibat subayı Sergio Gomes ile evlilik dışı bir ilişki yaşıyordu.

Gomes daha sonra, sevgilisinin azmettirmesi üzerine büyükelçiyi öldürdüğünü itiraf etti ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç gün süren yargılamada yargıç, cinayeti "barbarca" diye tanımladı.

Gomes'in akrabası Eduardo Moreira Tedeschi di Melo da cinayetten beraat etti, ancak Amiridis'in cesedini saklamaktan bir yıl hapis cezası aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2001-2004 arası konsolosluk görevi yapan Amiridis, 2016'da ülkeye Büyükelçi olarak dönmüştü.

2004'te evlenen çiftin bir de kız çocukları var.

Amiridis, ölümünden önce başkent Brasil'den, eşi ve eşinin ailesiyle Noel tatilini geçirmek için Rio'nun kuzeyindeki Nova Iguacu kendine gitmişti.

Eşi önce polise kocasının kaybolduğunu bildirmiş, herhangi bir açıklama yapmadan kiralık bir araca binip, gittiğini söylemişti.

Büyükelçinin cesedinin bulunduğu yanmış araç ertesi gün, bir viyadükün altında tespit edilmişti.

Polis, çiftin yaşadığı dairedeki bir kanepede kan izleri buldu ve büyükelçinin cesedinin burada öldürüldükten sonra götürüldüğüne inanılıyor.

Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis
BBC
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Brezilyalı kadına Yunan Büyükelçisi kocasını öldürülmesini azmettirmekten 31 yıl hapis - Haberler
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