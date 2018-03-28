Brezilya Yenilgisine Sorumlu Aranıyor!

OYUNCULARDAN Toni Kroos, takım arkadaşlarını alışılagelmişin dışında sert sözlerle eleştirdi. Kroos, isim vermeden, "Bazılarının bu maçta kendi kalitesini gösterme şansı vardı. Böyle bir imkan sunulunca, başka bir vücut dili gerekirdi. Kalitelerini gösteremediler. Biz öyle bazılarının sandığı gibi dünya şampiyonası için mutlak favori değiliz. Ben bunu önceden gördüm. Şimdi bunu bazıları da görmeye başladı" dedi.

Teknik Direktör Jogi Löw, zayıf kalmasına rağmen kaleci Kevin Trapp'ı korumaya çalıştı. Löw, Gabriel Jesus'un 37'nci dakikada attığı golde Trapp'ın suçu olmadığını söyledi. Toni Kroos'a takım arkadaşı Julian Draxler destek çıktı ve "Toni Kroos alarm çanları çalmakta haklı. Ama ben karamsar değilim" diye konuştu.

Maçta çok top kaybettiği ve sahada kaybolduğu gerekçesiyle eleştirilen İlkay Gündoğan, "Özeleştiriye açık olmak gerekir. Açık açık konuşmamız lazım, neleri daha iyi yapabiliriz" dedi.

Bu açıklamalara rağmen Löw, "Endişem yok. Ben neler başarabileceğimizi biliyorum. Mart'ta şampiyon olmayacağız herhalde" çıkışını yaptı.