Brezilya Dışişleri Bakanı Nunes Azerbaycan'da

Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes, Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüştü.



Memmedyarov, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, "İlişkilerimizi derinleştirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu yılın ilk yarısında ticaret hacmimiz 160 milyon dolar oldu. Bu rakam yeterli değil. Ticari ilişkilerimizi de geliştirmeyi kararlaştırdık." dedi.



Nunes de ziyaretinin Bakü ile ilişkileri geliştirmeyi ve ivme kazandırmayı amaçladığını belirtti.



İlişkilerin yasal altyapısının hazırlanmasını görüştüklerini dile getiren Nunes, "Bu, iş adamları arasındaki ilişkileri geliştirecek. Azerbaycanlı şirketler, Brezilya'da yatırım programlarına katılabilir. Ticari ilişkilerimiz şimdilik zayıf. Bunu geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Dağlık Karabağ konusunun da gündeme geldiğine dikkati çeken Nunes, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Minsk Grubu'nun yürüttüğü barış sürecinin başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini vurguladı.



Nunes'in temasları kapsamında Azerbaycan ADA Üniversitesi ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı Rio Branco Enstitüsü arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



Anlaşmaya Azerbaycan adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ADA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hafız Paşayev, Brezilya adına da Bakü Büyükelçisi Luis Alcazar imza attı.