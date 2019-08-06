Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler

06.08.2019 11:43

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kongre'ye çağrı yaparak "suçluları" öldüren güvenlik güçleri ve sivillere yargı muafiyeti getiren kanun tasarısını onaylama çağrısı yaptı. Ülkenin aşırı sağcı lideri, "Bu yasa sayesinde suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler" diye konuştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Bolsonaro, katıldığı bir televizyon programında Kongre'nin Ceza Kanunu'ndaki bazı eylemleri suç olmaktan çıkaran düzenlemeyi onaylayacağını umduğunu söyledi.

Bolsonaro, bu yasanın şiddeti azaltmak için ölümcül güç kullanan polis memurlarına yasal koruma sağlayacağını söylüyor.

Yasaya karşı çıkan kesimler ise düzenlemeyle ülkenin "kan gölüne dönebileceği" uyarısında bulunuyor.

Brezilya polisi halen "yargısız infaz" yaptığı için eleştiriliyor.

Ülkede geçen yıl polisin sokakta öldürdüğü kişilerin sayısı rekor düzeye ulaşmış ve bir sene içinde 6 bin 200 kişi öldürülmüştü.

'Yargılanmak yerine madalya almalılar'

Jair Bolsonaro, "Bu adamlar [suçlular] sokaklarda [yasa onaylanırsa] hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Brezilya polisi suça karşı mücadele eşit koşullarda olmayan bir savaş veriyor. Polisler, silahlarını kullandıkları için yargılanmak yerine madalya almalılar" dedi.

Brezilya lideri, "canlarını ve mallarını korumak için suçluların karşısına dikilen vatandaşların" da benzer bir korumayı hak ettiğini söyledi.

Guardian gazetesi, "Bolsonaro'nun standartlarına göre bile ağır" dediği bu açıklamaların destekçilerini sevindirdiğini ancak insan hakları savunucuları ve muhalefetin tepkisini çektiğini yazdı.

'Polis şiddeti özendiriliyor'

Sao Paulo'da tanınmış bir insan hakları aktivisti olan hukukçu Ariel de Castro Alves, "Bunlar çok korkunç açıklamalar" dedi.

Alves, Bolsonaro'nun "acımasız ve insanlık dışı söyleminin, çoğunlukla yoksul, genç ve siyah erkekleri hedef alan polis şiddetini tırmandırdığını" öne sürerek yeni yasanın her şeyi daha da kötü hale getireceğini savundu:

"2019'un ilk yarısında sadece Sao Paulo'da askeri polis 414 kişiyi öldürdü. Bu 2003'ten beri görülen en yüksek sayı. Polis şiddetini özendiriyor ve acımasızlığa aracı oluyor."

Geçen yıl polis 6 bin 200 kişiyi öldürdü

Igarape Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun direktörü Robert Muggah da Rio de Janeiro'da da polis şiddetinin tırmandığına dikkat çekerek bu yılın ilk 3 ayında polisin 434 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Robert Muggah'a göre bu 20 yılda ulaşılan en büyük sayı. Rio polisinin yılın ilk altı ayında öldürdüğü öne sürülen kişilerin sayısı 881. Bu, polisin her 5 saatte bir kişiyi öldürmesi anlamına geliyor.

Muggah, "Korkumuz bu söylemin polisi daha fazla aşırı güç kullanmaya sevk etmesi ve polis şiddetini daha da tırmandırması. Brezilya dünya genelinde polisin en fazla insan öldürdüğü ülkelerden biri" diye konuştu.

Resmi verilere göre Brezilya polisi tarafından geçen yıl öldürülen kişilerin sayısı 6200. 2017'de ise bu sayı 5225'ti.