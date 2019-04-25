Brezilya'da Yerlilerin Toprak Hakları Protestosu Sürüyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yerliler, 3 gün sürecek geleneksel toprak hakları protestosu için başkent Brasilia'da bir araya geldi.

Ülkenin farklı bölgelerinden binlerce yerli kabile mensubu "Özgür Toprak Yurtluğu" adı verilen protesto için Brezilya Ulusal Kongresi önünde kamp kurdu. Euronews.com'da Görüntüle