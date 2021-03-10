Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
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Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı

10.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:47
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı

Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen uçağın pilotu 36 gün boyunca ormanda yaşadı.

Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen uçağın pilotu 36 gün boyunca ormanda yaşadı. Pilot, kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını ifade etti.

Brezilya'da geçtiğimiz 28 Ocak'ta ayında Cessna 210 tipi uçağın pilotu Antonio Sena, motorda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı. Pilot Sena, acil inişin ardından uçaktan atladı. Kısa süre sonra alev alan uçak ise radardan kayboldu. Sena'nın hedefine ulaşmadığı öğrenilince bölgedeki diğer pilotlar bilgilendirilerek arama çalışmaları başlatıldı. Ancak günlerce sürdürülen çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmayınca yetkililer Sena'nın öldüğünü varsayarak çalışmaları sonlandırdı. Ancak Brezilyalı pilotun ölmediği, 36 gün boyunca ormanda yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Kestane toplamaya çıkan grupla karşılaştı, günler sonra ailesine kavuştu

Yerel basına açıklamalarda bulunan pilot Sena, ilk günlerde yetkililerin kendisini bulacağını düşünerek kazanın meydana geldiği bölgeden ayrılmadığını, ancak 1 hafta sonra operasyonların durduğunu düşünerek hayatta kalmak için uçağın düştüğü bölgeden ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Sena önceliğini su ve yiyecek bulmaya verdiğini, ormandaki kuş yumurtaları ve bitkilerle beslenerek hayatta kaldığını dile getirdi. Sena, günler sonra kestane toplayan grupla karşılaştığını, yetkililerin kendisiyle iletişime geçip güvenli bir şekilde ailesine dönmesini sağladığını belirtti.

Sena, "Bu durumdan kurtulmam için beni güçlü tutan tek şey aileme duyduğum sevgi, kardeşlerimi ve ailemi görme arzumdu. Bu hikayeyi özetleyecek olursam, bu bir aşk ve inanç hikayesi" ifadelerini kullandı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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