Brezilya'da Türk takı tasarımı ve ebru sanatı tanıtıldı - SAO

30.11.2019 04:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 04:07

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Fundaçao Armando Alvares Penteado Üniversitesi (FAAP) bünyesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle takı tasarımı ve ebru sanatı tanıtıldı.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun daveti ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Yusuf Parlak tarafından FAAP Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine "Türk İslam Sanatlarında Geleneksel Türk Ebrusu" ve "Türk Takı Tasarımı" başlıklı dersler verildi.

FAAP bünyesinde yer alan ve ülkenin en önemli sanat eserlerine ev sahipliği yapan Brezilya Sanat Müzesi'nde (FAAP-MAB) Yusuf Parlak'ın eserlerinden oluşan Türk El Sanatları Sergisi açıldı.

FAAP-MAB'da gerçekleştirilen ve 30 kişilik kontenjanın olduğu atölye çalışmalarına üniversite öğrencilerinden ve üniversite dışından 500'ün üzerinde başvuru gerçekleştirildi.

Parlak, Brezilyalı öğrencilere Osmanlı'da kuyumculuk sanatı ve Türk takı sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi, Türk takı sanatlarından telkari tekniklerini gösterdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Parlak, geleneksel Türk ebru sanatını ustalarından öğrendikleri gibi Brezilya'da sanatseverlerle buluşturduklarını ve bu sanatın inceliklerini anlattıklarını söyledi.

"Ebru sanatında kullanılan malzemeler, teknikler, boyalar hakkında bilgiler verdik. Daha sonra battal ebru, gelgit ebru, taraklı ebru, hatip ebru ve çiçekli ebru çeşitlerini kendilerine de yaptırdık." diyen Parlak, atölye çalışmalarına yoğun ilgi olduğunu aktardı.

Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga, Brezilya'da Türk kültürünün ve sanatının tanıtımı çalışmalarından birini de FAAP Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilyalılara, özellikle de bu konuda çok gelişmiş olan FAAP üniversitesindeki öğrencilere Türk sanat tarihini anlatmanın bizim için farklı bir önemi var, çünkü buradan mezun olan öğrenciler sanat dünyasının buradaki en büyük temsilcileri oluyorlar. Bu öğrencilere Türk sanatını tanıtmak bizim açımızdan çok önemli." dedi.

Kaynak: AA