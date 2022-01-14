Brezilya'da toprak kayması

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde toprak kayması nedeniyle 2 bina yıkılırken, yetkililer can kaybı olmadığını açıkladı.

Son günlerde şiddetli yağışlar nedeniyle birçok felaketin yaşandığı Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde toprak kayması meydana geldi. Minas Gerais eyaletinin Ouro Preto şehrindeki bir tepede meydana gelen heyelanda 2 tarihi konak toprak altında kaldı. Minas Gerais eyalet itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan toprak kaymasında yıkılan binadakilerin önlem amacıyla önceden tahliye edilmiş olduğu bu nedenle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Minas Gerais eyaletindeki şiddetli yağışlar sebebiyle en son sabah saatlerinde Nova Lima kentindeki bir maden setinin çökmesi sonucu Lisa Barajı'nda taşma meydana gelmişti. Yerel itfaiye görevlisi Pedro Aihara, taşan baraj nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmiş, çevre bölgelerde sel riskinin bulunmadığını açıklamıştı.

Ülkenin Güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 138 yerleşim yerinde olağanüstü hal ilan edilmiş ve 19 kişi de hayatını kaybetmişti.

(Saim Sevinç-İHA)