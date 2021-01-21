Brezilya'da selfie faciası: İlk okul öğretmeni hayatını kaybetti
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Brezilya'da selfie faciası: İlk okul öğretmeni hayatını kaybetti

21.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:53
Brezilya'da selfie faciası: İlk okul öğretmeni hayatını kaybetti

Brezilya'nın kıyı kenti Praia Grande sahilindeki kayalıkta selfie çeken bir ilkokul öğretmeni, dalganın etkisiyle denize düşürek hayatını kaybetti.

Brezilya'nın kıyı kenti Praia Grande sahilindeki kayalıkta selfie çeken bir ilkokul öğretmeni, dalganın etkisiyle denize düşürek hayatını kaybetti.

Dünya genelinde selfie (özçekim) can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan'da selfie nedeniyle nehre düşen bir kadının ölümüyle sonuçlandığı selfie merakı dün de Brezilya'da can aldı. Ülkenin kıyı kenti Praia Grande'de 28 yaşındaki Soliane Luiza adlı bir ilkokul öğretmeni selfie çektiği sırada şiddetli dalga nedeniyle dengesini kaybederek, denize düştü. Luiza'yı denizin ortasında helikopterle kurtaran arama kurtarma ekipleri, genç kadının hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini açıkladı.

GEÇEN HAFTA DA BİR KADIN ÖLMÜŞTÜ

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde geçtiğimiz hafta selfie bir can daha almıştı. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirmişti.

SELFİE ÖLÜMLERİNDE BİRİNCİ SIRA HİNDİSTAN

Öte yandan, National Institutes of Health (Ulusal Sağlık Enstitüsü)'in 2019 yılının Temmuz ayında yayınladığı Selfies: A boon or bane? raporuna göre, Ekim 2011 ve Kasım 2018 yılları arasında selfie çekerken hayatını kaybeden kişi sayısı 268. Ölen kişilerin yaş ortalaması 23-26 aralığında olduğu ifade edildi. Rapora göre, en fazla sayıda olay ve ölümler sırasıyla Hindistan(164), Rusya(19), ABD(19) ve Pakistan'da(13),Brezilya (6) Honk Kong (2) ve Tayland (3) olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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