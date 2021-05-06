- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü
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- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | Güncel

- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü

RIO DE JANEIRO - Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Brezilya'nın ikinci büyük kenti olan Rio de Janerio kentindeki Jacarezinho bölgesinde bulunan Triagem Metro İstasyonu yakınında polis ile uyuşturucu çetesi arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, polisin bir uyuşturucu çetesine baskın yaptığı ifade edilirken, hayatını kaybedenler arasından polisin ve sivil vatandaşların olduğu belirtildi. Çatışma nedeni ile metro vagonunda bulunan 2 yolcunun da yaralandığı aktarıldı.

- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü
- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü
- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü
- Brezilya'da metro istasyonu yakınında çatışma: 23 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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