Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama devam ediyor

Aşılama çalışmalarından detaylar Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 754 bine ulaşırken ölenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

Aşılama çalışmalarından detaylar Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 754 bine ulaşırken ölenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Ülke genelinde şimdiye kadar 43 milyon 40 bin doz aşı yapıldı. Rio de Janeiro kentinde ise salgına karşı vatandaşların aşılaması devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira