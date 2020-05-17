Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
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Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 845 kişi daha hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak nitelendirmişti.

17.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:26

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede taşanan son ölümlerle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı. Ülkedeki durumun gün geçtikçe kötüye gitmesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak nitelendirmesini akıllara getirdi.

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 5'İNCİ ÜLKE

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.

BOLSONARO NE DEMİŞTİ?

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadelerini kullanmıştı.

GÖREVE BAŞLADIĞINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bolsonaro'nun Brezilya'da göreve başladığı dönemde, "Diktatörlük döneminde daha fazla insan öldürülmüş olsaydı ülke bugün çok daha iyi bir yerde olurdu" şeklindeki sözleri ülkede büyük tepkiye sebep olmuştu.

Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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