Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
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Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler

ABD'nin ardından en fazla koronavirüs vakasına sahip ülke olan Brezilya'da yeni bir skandal ortaya çıktı. Brezilya basını "Pazar günü sağlık bakanı 1.382 insanın öldüğünü açıkladı ama daha sonra bu sayı 525'e düştü. Çünkü emir Bolsonaro'dan geldi" yazarak ülkedeki koronavirüs verilerinin bizzat devlet başkanına göre uyarlandığını açıkladı.

09.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:03

Ölümcül Covid-19 salgınında dünya çapında 7.1 milyonu geçerken Güney Amerika'da ve dünyada salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da yeni bir sağlık skandalı patladı.

Resmi açıklamalara göre 710 binden fazla vakanın olduğu ve 37 bin 312 insanın da Covid-19'a bağlı sebeplerle öldüğü ülkede pazar günü alınan bir kararla günlük vaka sayısının açıklanmayacağı duyurulmuştu.

1000 ölümün altını açıklayın talimatı

Bu açıklamadan sonra ülkede corona virüsü ile ilgili bilgiler kümülatif yani toplam sayı bazında verilmeye başlandı. Fakat salgının ilk günlerinde, "Kötü bir ekonomi, virüsten daha tehlikeli" diyen ve sokağa çıkma yasağını kaldırmaya çalışan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu planı bizzat istediği ve amacının da ölüm ve vaka sayısını düşük göstermek istediği ortaya çıktı.

Brezilya'nın sağcı lideri Bolsonaro'nun planı pazar günü yapılan açıklama sonrasında ifşa oldu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 1382 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladıktan çok kısa bir süre sonra bu sayı resmi olarak 525'e indi. Bu konuyu araştıran Estado de S.Paulo isimli gazete bu değişikliğin bizzat Bolsonaro'dan geldiğini yazdı.

Geçmişe dönük veriler de kaldırıldı

Bolsonaro'nun "günde 1000 ölümden fazlasını" istemediği ve bu sebeple sayının düşürüldüğü öne sürüldü. Brezilya'da corona virüsünü yönetemediği için büyük tepki toplayan Bolsonaro yönetimi, hafta sonunda aldığı kararla corona virüsü ile ilgili eski verileri kaldırmış ve sadece toplam vaka ve ölüm sayısının açıklanacağını duyurmuştu.

VERİLERİ GÖSTEREN SİTE KAPATILMIŞTI

Brezilya'da Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı internet sitesini kapatarak yerine sadece günlük verileri açıklayan yeni bir internet sitesi açtı. Ülkedeki bilim insanları ve tıp dernekleri, yeni sitede verilerin sansürlendiğini, açıklanan verilerin tutarsız olduğunu söylüyorlar.

Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler

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