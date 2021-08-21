Brezilya'da aşı skandalı: 5 doz aşı olan şahıs 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı
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Brezilya'da aşı skandalı: 5 doz aşı olan şahıs 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı

Brezilya'da aşı skandalı: 5 doz aşı olan şahıs 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Brezilya'da 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında Covid-19'a karşı 5 kez aşılanan bir şahıs, 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı.

Brezilya'da 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında Covid-19'a karşı 5 kez aşılanan bir şahıs, 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalar dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, Brezilya'da bir şahsa 5 kez aşı yapıldığı ortaya çıktı. 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olmak üzere 5 kez aşılanan Brezilyalı, 16 Ağustos'ta 6'ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandı. Kimliği açıklanmayan şahıs, yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığını ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa davet edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığının olaya ilişkin araştırmaları ise sürüyor.

Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.

Brezilya'da 212 milyonluk nüfusun yüzde 58'ine en az bir doz, yüzde 25'ine de iki doz aşı uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 573 bin 658'e ulaştı. - RIO DE JANEIRO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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