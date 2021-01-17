Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya, Çin menşeili Sinovac firmasının geliştirdiği 'CoronaVac' aşısında acil kullanım onayı verdi.

13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptırması ile başlayan ve sağlık çalışanlarını ile devam eden Çin'de üretilen 'CoronaVac' ile Oxford/Astra-Zeneca aşılarına acil kullanım onayı verdi.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1050 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 209 bin 296'ya, 61 bin 567 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 455 bin 59'a yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 619 bin 619 vaka ve 49 bin 885 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

RUS AŞISINA ONAY VERMEDİ

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise, Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı'nın (ANVİSA) Sputnik V aşısına onay vermediği belirtildi. Rus hükümeti, Sputnik V'nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'nin Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.