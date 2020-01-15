: Brendan fırtınası bir AVM'nin çatısını uçurdu

15.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:46

İngiltere'yi Brendan fırtınası vurdu. Şiddetli rüzgar İngiltere'nin Slough kentinde bir AVM'nin metal çatısını uçurdu.

Brendan fırtınası, İngiltere, İrlanda ve Galler'i yıktı. İngiltere'deki Gatwick Havaalanı'na planlanan uçuşlar başka havaalanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı. Ülke genelinde feribot ve tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Ayrıca fırtına Slough kentinde bir AVM'nin metal çatısını uçurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde binanın uçan çatısının Slough'da caddeyi tamamen trafiğe kapattığına dikkat çekildi. Yaşanan faciada binanın içinde ya da çatının düştüğü yerde herhangi bir can kaybının olmaması ise sevindirdi.

Sağlık ekipleri kimsenin yaralanmadığından ve enkaz altında kimsenin olmadığından emin olmak için ilave kontroller yapıldığını belirtti. Slough Şehir Konseyi de herkesten bölgeden uzak durmasını istedi. Brendan fırtınasının neden olduğu şiddetli rüzgarlar İngiltere genelinde uyarılara yol açtı. Rüzgarlar pazartesi günü zaman zaman 90 mile ulaştı. İkinci bir alçak basınç cephesi nedeniyle Salı günü geç saatlerden itibaren İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde daha sert rüzgarlar esmeye başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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