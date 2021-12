Breath of the Wild 2'nin Çıkış Tarihi Sızmış Olabilir

İddiaya göre, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'nin çıkış tarihi 2022'nin kasım ayı olabilir.

IGN Games podcast'inde konuşan IGN'in patronu Peer Schneider, Breath of the Wild'ın devam oyununun ertelenmeyeceği ile ilgili bilgi aldığını söyledi. Bu ayın başlarında düzenlenen büyük oyun ödülü etkinliği The Game Awards 2021'ye katıldığını ve burada "endüstri içerisinde bazı insanlarla görüştüğünü" belirten Schneider, elde ettiği bilgilere dayanarak The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'nin planlanan çıkış yılı olan 2022'nin değişmeyeceğini ifade etti.

"Görüşüne göre Nintendo önümüzdeki yıl iyi bir sene geçirecek. The Game Awards 2021'de Nintendo'nun büyük oyunların yer almayışının Breath of the Wild 2'nin ertelendiği veya firmanın başka oyunlarının olmayacağı anlamına gelmiyor çünkü Nintendo'dakiler 2022 için oldukça heyecanlı durumdalar."

Podcast'in ilerleyen bölümlerinde konuyla ilgili detaylara giren Schneider, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'nin tam çıkış tarihi için önümüzdeki yılın kasım ayını gösterdi.

Cyberpunk 2077'ye Metro Ekleyen Bir Mod Geliştirildi

Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 için en son E3 2021'de bir fragman göstermiş ve çıkış yılını 2022 olarak açıklamıştı. Daha sonrasında oyunla ilgili hiçbir bilgi verilmedi ve oyunun The Game Awards 2021 gibi büyük bir etkinlikte yer almamasıyla da ertelenmiş olabileceği düşünülmeye başlanmıştı. Ancak, söz konusu iddiaya göre Nintendo planlanan çıkış yılı olan 2022'de Breath of the Wild 2'yi piyasaya sürecek.

?

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet