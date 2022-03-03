Oynaması ücretsiz 2D platformda dövüşülen oyuncu 8 kişiye kadar oyuncuyu destekliyor. Ayrıca Brawlhalla oyuncuları tüm platformlarda crossplayi destekliyor. Peki, Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB? İşte detaylar…

Her bilgisayarın açabileceği bir dövüş oyunu olan Brawlhalla'nın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Birçok evrenden karakterlerin bir araya geldiği Brawlhalla oldukça tercih edilmektedir. İşte Brawlhalla sistem gereksinimleri…

Brawlhalla Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 10.7

Bellek: 2 GB RAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

Brawlhalla Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 11.5

Bellek: 4 GB RAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Brawlhalla ücretsiz mi?

Brawlhalla'yı ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ancak, oyun içerisinde ek satın alımlar bulunmaktadır.