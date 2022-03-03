Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB? - Haberler

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Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB?

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB?

Ubisoft'un geliştirdiği oynaması ücretsiz çok oyunculu dövüş oyunu Brawlhalla sistem gereksinimleri araştırılıyor. Şirin animasyonları ile oyuncuları kendisine çeken dövüş oyunu Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB? Detaylar haberimizde…

Oynaması ücretsiz 2D platformda dövüşülen oyuncu 8 kişiye kadar oyuncuyu destekliyor. Ayrıca Brawlhalla oyuncuları tüm platformlarda crossplayi destekliyor. Peki, Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB? İşte detaylar…

Her bilgisayarın açabileceği bir dövüş oyunu olan Brawlhalla'nın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Birçok evrenden karakterlerin bir araya geldiği Brawlhalla oldukça tercih edilmektedir. İşte Brawlhalla sistem gereksinimleri…

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Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB?

  • İşletim Sistemi: 10.7
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: 11.5
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Brawlhalla'yı ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ancak, oyun içerisinde ek satın alımlar bulunmaktadır.

Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB?

Brawlhalla sistem gereksinimleri neler? Brawlhalla kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, Gamegar,, Haberler

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