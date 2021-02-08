Brawl Stars bakım arası ne kadar sürer? Brawl Stars yeni güncellemesinde neler var?

Supercell'in sahip olduğu Brawl Stars, bazı zamalarda bakım arasına girmektedir. Bakım molası genellikle oyuncular için her ne kadar sıkıcı olsa da, oyun deneyimini daha yükseğe çıkarmak için bu tarz bakım araları zaman zaman gerekebilir. Oyun bakım molaları güncelleme ile beraber gelmektedir.

Dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Brawl Stars, bakım molasına girdiği zamanlarda ne zaman tekrar oynanabilir olacağı merak ediliyor. Peki, Brawl Stars bakım arası ne kadar sürer? Brawl Stars konusu nedir, nasıl oynanır?

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Brawl Stars dünya genelinde 3 ila 5 milyon oyuncu tarafından oynandığını öne sürersek, bu tarz çok kullanıcılar tarafından oynanan oyunlar daha iyi bir oyun deneyimi için güncellemelere ihtiyaç duyar.

Brawl Stars şu zamanlarda oyun bakım arası ile meşgul ve oyuncular oyuna giremeden bakım molası uyarısı aldı. Oyuna yeni bir ek özellik geleceği zaman ve herhangi bir aksaklıktan sonra oyunlara bakım arası verilir.

Bakım aralarından sonra oyuna gelen yeni güncellemeler eklenir ve oyunla ilgili problemler varsa ortadan kalkmış olur. Oyuna sık olarak güncelleme gelmesini istemektense bakım araları verilip oyundaki hilelere anında müdahele edilir. Bu sayede oyuncular daha iyi bir oyun deneyimi yaşamış olacağından dolayı oyun bakım araları oldukça önemlidir.

BRAWL STARS BAKIM ARASI NE KADAR SÜRMEKTEDİR?

Genellikle bakım aralarının süresi belli olmamakla beraber değişkendir ve saat,süre beyan edilmez. Bunun yanı sıra Brawl Stars bakım arası 1-4 saat arası sürmektedir.Bu saatler duruma göre değişebilir. Bakım arası süresi boyunca hesabınıza kimse giremez ve mola bittiği andan itibaren oyun heyecanına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

BRAWL STARS BAKIM ARASI BİTTİĞİ HALDE HATA ALIYORUM, NE YAPABİLİRİM?

Eğer bakım molası bittiği halde hata alıyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun işletim sisteminin güncel olduğundan emin olun Oyununuzu silip Google Play Store veya Appstore üzerinden tekrar indirin. Telefonunuzun oyun için yeterli sistem gereksinimi şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

BRAWL STARS YENİ GÜNCELLEMESİ

Denge Değişiklikleri ve Düzeltmeler

Bo

Süper Totem'in gücü, artık oyuncunun süperini ne kadar çok doldurursa o kadar zayıflıyor.

İlk Süper dolumu son hızda gerçekleşir. Daha sonra, Totem %50 şarj oranına ulaşana kadar saniyede %1 daha az şarj eder.

Bu etki, her oyuncu için ayrı olarak ele alınır

Edgar

Ana saldırının Süper doldurma oranı 10 vuruştan 12 vuruşa yükseltildi.

Jessie

Ana saldırı hasarı 1120'den 1060'a düşürüldü.

Bea

Sinirli Kovandaki arı sayısı 4'e yükseltildi.

Sinirli Kovan arıları artık vurdukları ilk hedeften sonra duruyor.

Sinirli Kovan arı hasarı 800'den 600'e düşürüldü.

Sinirli Kovan arılarının uçuş alanı daraltıldı ve uçuş hızı biraz yavaşlatıldı.

Byron

Sağlığı 2500'den 2400'e düşürüldü.

Ana Saldırı hasarı 400'den 380'e düşürüldü.

Düzeltemeler

Oyuncular tarafından yapılan raporlama sonrası bazı haritaların istenmeden yasaklanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Savaş Topunda Sprout'un Süper'i ile ortaya çıkan bazı davranışsal sorunlar düzeltildi.

Hesaplaşmada kutuların Sprout'un Süper'i ile geri itilmesi sorunu düzeltildi.

Ruffs'un rozetlerinin rozet paketinden yanlış bir şekilde açılması sorun düzeltildi.

Colette ve Lou rozetleri, Rozet Paketlerine eklendi.