Bozüyük'te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı
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Bozüyük'te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Bozüyük'te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Varroa hastalığının mücadelesinde kullanılmak üzere arıcılara ilaç dağıtımı yapıldı. İl Özel İdaresinden il genelinde 200 arıcı için yüzde 50 hibe desteği ile temin edilen ilaçlar, Bozüyük'te 66 arıcıya dağıtıldı. Arı kolonilerinin ilaçlanmasıyla milli ekonomik kayıplara neden olan koloni sonuçlarının önüne geçilmesi hem de bal üretiminde artış sağlanması hedefleniyor. Düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu davetliler ve arı üreticileri katıldı. - BİLECİK

Bozüyük'te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı
Bozüyük'te arı üreticilerine ilaç dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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