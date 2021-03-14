Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı
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Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı

14.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:53
Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurulunu gerçekleştirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurulunu gerçekleştirdi.

Dernek binasında yapılan genel kurul sonrasında yönetim kurulu Hasan Hüseyin Sağan, Mesut Ünal, Kadir Yılmaz, Ayhan Urhan ve Fevzi Bayrakçı'dan oluşken, dernek başkanlığına ise Hasan Hüseyin Sağan seçildi.

Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Sağan genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, "2007 yılında kurulan ve gençlerimize güzel örnek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren derneğimizi ve kültürümüzü yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen herkese şahsım ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de dernek olarak kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarma gayreti içerisinde olacağız. Beni destekleyen ve bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı
Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı
Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı
Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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