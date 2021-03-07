Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
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Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

07.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:57
Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

İlçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine ve yakalanmasına yönelik yapılan son operasyon kapsamında 1'i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldiği tespit edilen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan biri kadın 3 şahsın hareketlerinden ve tavırlarından şüphelenen Narkotik polisleri araç ve şahıslar üzerinde arama yaptılar. Yapılan arama sonucunda İ.A. isimli kadının üzerinden 51 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, M.Ç. isimli şahsın üzerinden 4 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin bulunduğu araç içerisinde ise 40 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi bulundu.

Araçtaki şüpheliler Ş.E., I.A. ve M.Ç. gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. ve M.Ç. tutuklanırken Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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