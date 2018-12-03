Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Asker Eğlencesine Katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yediler Mahalle Konağı'nda düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İç Köy Mahallesi sakinlerinden Hakan Tabar ve İbrahim Ölçer'in akser eğlencesine katılarak gençlere hayırlı tezkereler temennisinde bulundu. Gençlerin aileleri ile de görüşen ve "Allah kavuştursun" diyen Başkan Bakıcı, askerliğin her Türk evladının vatani bir görevi olduğunu söyledi. Kınalı kuzuların, Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu da belirten Başkan Bakıcı, "Rabbim tüm vatan evlatlarına hayırlı vazifeler, hayırlı tezkereler nasip eylesin, ordumuzu her daim muzaffer kılsın. Rabbim görevlerini layıkıyla yapıp yurda dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi. - BİLECİK