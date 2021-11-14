Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti - Haberler
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Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Vedat Kazıcı, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) - Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Vedat Kazıcı, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu, Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Fındık, Kazıcı, Şahinoğlu ve Karasu, merkezi İstanbul'da bulunan Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Yusuf Pehlivan ile bir süre görüştü. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Pehlivan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı Pehlivan'a çalışmalarında kolaylıklar dileyen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Pehlivan'a ziyaretin anısına duvar saati hediye etti. Dernek Başkanı Pehlivan da misafirlerine nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Kocaeli Bilecikliler Derneği'ni ziyaret etti

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