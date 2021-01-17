Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
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Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor

17.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:13
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor

DENİZLİ'de yaşayan Ali Sağdaç (38) 'işe yaramaz' denilen tekerlekli sandalyeleri tamir ettikten sonra ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor.

DENİZLİ'de yaşayan Ali Sağdaç (38) 'işe yaramaz' denilen tekerlekli sandalyeleri tamir ettikten sonra ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor. Bir kablo fabrikasında teknisyen olarak çalışan Sağdaç, kullanılmayan ve bozuk olduğu için atılan  tekerlekli sandalyelerin kendisine getirilmesini istedi. Sağdaç, "Bugüne  kadar 20 tekerlekli sandalyeyi tamir ettim. Bizim işimize yaramayan sandalyelere başkalarının ihtiyacı var" dedi.

Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan evli, bir çocuk babası Ali Sağdaç, 5 ay önce bir arkadaşının ricası üzerine atıl durumdaki bir tekerlekli sandalyeyi tamir etti. Bunun üzerine ihtiyacı olanlar için 20'ye yakın bozuk tekerlekli sandalyeyi evinin bahçesinde onarıp hediye etti. Hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istediğini belirten Sağdaç, kullanılmayan ya da hurda durumdaki tekerlekli sandalyeleri, pandemi döneminde boş vakti olduğu için yapmaya başladığını hatırlattı. Sağdaç, "Çevremde ki ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedim. Tesadüfen bir arkadaşımın tekerlekli sandalyesini onardım. Sonra da sosyal medyadan duyuru yaparak kullanılmayan tekerlekli sandalyeleri talep ettim. Getirilenler arasında hurda ve paslanmış olanlar da vardı. Bunları onarıp, ücretsiz olarak bir bedel almadan ihtiyaç sahiplerine gönderiyorum" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİYOR

Sandalye tamirinin kendisi için bir hobi haline geldiğini ifade eden Sağdaç, "Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan ancak satın alamayanlar var. Atılan tekerlekli sandalyeleri, yeniden kullanıma kazandırıyorum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek beni, mutlu ediyor. İnsanlar, bana kullanmadıkları sandalyeleri getirebilir. Daha fazla tekerlekli sandalye tamir edip daha fazla kişiyi sevindirebiliriz" diye konuştu.

Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor
Bozuk tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için onarıp hediye ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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