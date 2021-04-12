Bozok Üniversitesi sektörlerin ihtiyacına göre laboratuvarda kenevir üretebilecek
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Bozok Üniversitesi sektörlerin ihtiyacına göre laboratuvarda kenevir üretebilecek

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Bozok Üniversitesi sektörlerin ihtiyacına göre laboratuvarda kenevir üretebilecek

Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer sağlaması amacıyla "endüstriyel kenevir" alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarı'nda sektörlerin ihtiyacına göre kenevir bitkisi üretebilecek.

Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer sağlaması amacıyla "endüstriyel kenevir" alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarı'nda sektörlerin ihtiyacına göre kenevir bitkisi üretebilecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ gazetecilere, üniversitede ihtisas alan olan kenevir bitkisine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kenevirin bütün biyokütlelerinin ekonomiye kazandırılması, özellikle zirai alanda doku kültürüne yönelik çalışmaların çok önemli yer tuttuğunu dile getiren Karadağ, "Kenevirin her açıdan ıslahı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Ziraat Fakültesi bünyesindeki çalışmaların detaylı olarak yapılması ve çeşitlenmesi gerekiyordu. Bu konuda da çalışmalarımız başladı ve kenevirin ekonomiye kazandırılması için bütün teknik, bilimsel araştırmalar üniversitemizde yapılmaktadır." dedi.

Karadağ, bu çalışmaların endüstriyel sektörün Yozgat'a daha kısa zamanda gelmesine ve kentin kenevir alanında cazibe merkezi olmasına önemli katkı sunacağını belirtti.

Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da tohumdan üretilen kenevirde çıkan ürünün erkek mi dişi kenevir mi olduğunun öngörülemediğini anlattı.

Yılmaz, doku kültürü laboratuvarında ise istenilen kenevir türünün tohumunu kullanmadan, yaprağından veya gövdesinden binlerce fide yetiştirilebileceğini belirterek, "Medikal için ihtiyaç olan veya parfümeri için ya da tekstil alanında kullanılan en verimli türler tespit edilerek, o türün üretimi sağlanmış olacak. Bu da sektörlerin ihtiyacı olan kenevirin üretilmesine önemli katkı sağlayacak, bitki daha verimli kullanılmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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