Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ'dan AA'ya ziyaret

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yozgat bürosunu ziyaret etti.

AA muhabiri Ömer Ertuğrul ile sohbet eden Karadağ, halkın doğru haber alma imkanını sağlayıp, düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşlarının, önemli bir toplumsal görev icra ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu, basın ve iletişim konusunda çok büyük görev ifa ettiğini dile getiren Karadağ, "AA, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı haberlerle ülkemizin ve insanımızın sesi olmaktadır." dedi.

Bozok Üniversitesindeki çalışmaları da değerlendiren Karadağ, üniversitede 20 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Bu öğrencilerimizden yaklaşık 2 bin 500'ü bu yıl mezun edildi. Üniversitemizin 5 bin 500'e yakın kontenjanı var. Yüzde 100 doluluk sağlanırsa öğrenci sayımız 23 bin civarında olacak. Bu sene ilk kez veterinerlik fakültemize 60 öğrenci alacağız." diye konuştu.

Karadağ, tercih dönemi olması dolayısıyla diğer illerde açtıkları stantlarda Bozok Üniversitesini tanıttıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlimiz Türkiye'nin ortasında olduğu için bütün illere ulaşım konusunda öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ankara'ya yakınız. Öğrencilerimizin barınma sorunu yok. 2006'da kurulan üniversitelerle kıyaslandığında şanslı bir üniversiteyiz. Üniversitemize iş adamlarımız sahip çıkıyor, onların katkılarıyla fiziki altyapısı büyük oranda halledilmiş ve öğrencilere konfor sunuyor. Yönetim olarak bizler de öğrencilerimizin memnuniyetini artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Vizyonumuz öğrenci odaklı. Öğrenci memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Valiliğimiz, belediyemizin desteğiyle öğrenci memnuniyetini ön plana çıkaran bir çok çalışmamız olacak. Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizden üniversitemizi tercih etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA