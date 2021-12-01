Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 37. yılında konserle anılacak

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş, Kırşehir'de düzenlenecek konserle anılacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, 3 Aralık 1984'te vefat eden Muharrem Ertaş için yarın Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma konseri gerçekleştirileceğini ifade etti.

Büyük saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş'ın, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını vurgulayan Ekicioğlu, oğlu Neşet Ertaş'ın, babasını "Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisi idi." sözüyle tanımladığını aktardı.

Ertaş'ın, Türk Halk Müziği'nde Anadolu'da ve dünyada bir ekol olduğunu belirten Ekicioğlu, mütevazı yaşam biçimi ve türküleri, eşsiz sesi ve sazıyla Abdal müzik geleneğinde çok ayrı ve özel bir yer edindiğini vurguladı.

Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal'dan aldığı felsefeyle türküleri havalandıran Muharrem Ertaş'ın son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu Abdal geleneğinin devam ettirilmesini sağladığına işaret eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Abdal geleneğinin yaşatılması için bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bozlağın ana vatanı Kırşehir'in, UNESCO'nun müzik alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den giren ilk şehir olmasındaki en büyük ve temel pay kuşkusuz başta Muharrem Ertaş olmak üzere Neşet Ertaş ve bu geleneğin devam ettiricileridir. Bu nedenle de onlara çok şey borçluyuz."

Ekicioğlu, 37 yıl önce hayatını kaybeden Muharrem Ertaş'ı saygı ve özlemle andığını vurgulayarak, "Tüm hemşerilerimi yarın Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da Gülşen Kutlu, Ertaş Kardeşler ve Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun vereceği konsere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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