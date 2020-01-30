Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı
Haberler » Güncel » Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden keman sanatçısı Seyit Çevik, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

30.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:48
Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden Seyit Çevik, son yolculuğuna uğurlandı

'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Bozlak müziğinin önemli temsilcilerinden keman sanatçısı Seyit Çevik, memleketi 'de toprağa verildi.

ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törende, Çevik'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Çevik'in naaşı, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler