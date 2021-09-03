Bozkurt'taki sel felaketinde 4 yakınını kaybeden Faik Öztürk yaşadıklarını anlattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde 4 akrabasını kaybeden Faik Öztürk, yaşadıklarını anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde 4 akrabasını kaybeden Faik Öztürk, yaşadıklarını anlattı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu aynı aileden Mehmet Öztürk (85) ile damadı Avni Hararcı (50), kızı Ayşe (53) ve torunu Eda Hararcı'nın (20) oturduğu evi su bastı.

Ekipler selin ardından yaptıkları aramada Mehmet Öztürk ile Eda ve Ayşe'nin cansız bedenine ulaştı. Avni Hararcı'yı arama çalışmaları ise halen sürüyor.

Mehmet Öztürk'ün yeğeni Faik Öztürk, AA muhabirine yaşadıkları üzücü olayı aktardı.

Sel felaketinin yaşandığı gün Bozkurt'un Kızılcaelma köyünde olduğunu belirten Öztürk, "Yağmur yağmaya başladı. Elime kazma kürek aldım. Tıkalı yerleri açtım. Yağmur sürekli yağdı, komşularımla beraber çalıştık. Ormanlardan görülmedik bir su geldi." dedi.

Sel nedeniyle Bozkurt'un merkezine gelemediklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yakınlarım bodrum katta oturuyorlardı, çıkamamışlar. Üçünü buldular. Damat hala kayıp. İçişleri Bakanımız Süleyman Soyu bizi helikopterle köye getirtti. Allah razı olsun. Türkiye'miz yanımızda. Askerimiz çalışıyor. Devletimizden, milletimizden memnunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu