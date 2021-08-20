Bozkurt'ta selin ardından bulunan para kasaları sahiplerine teslim edilmeye başlandı

MEHMET KUMCAĞIZ/ABDULLAH TEVGE - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından bulunan para kasaları, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

MEHMET KUMCAĞIZ/ABDULLAH TEVGE - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından bulunan para kasaları, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sel, bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine, ağaç parçaları, kum ve balçıkla dolmasına neden oldu.

Sel suları ve selin getirdikleri, binaların giriş katlarının yanı sıra birinci katlara kadar ulaştı. Sel suları nedeniyle vatandaşların eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin izlerini silmek için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selden zarar gören iş yerleri ve evlerden bulunan 20 civarında para kasası da polis tarafından bir yerde toplanarak koruma altına alındı.

Kasalar, anahtarını getirip polis gözetiminde açan sahiplerine teslim ediliyor. Kilit bölümü zarar gören veya anahtarı bulunamayan kasalar ise sahiplerince içindekileri beyan edip kendisinin olduğunu ispatlayana verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge