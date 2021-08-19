Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı
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Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı ilçede, yıkılan binaların dışında çok sayıda bina da hasar gördü.

Hasar gören konutlardan Yıldız Apartmanı'nda yıkım çalışmaları başladı. Yıkım öncesinde binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taşkının yaşandığı Ezine Çayı'na en yakın binalardan biri olan apartmanın yıkımı sürüyor.

Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'ta selde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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