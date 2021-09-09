Bozkurt'ta sel felaketinin ardından ilk kez pazar kuruldu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için hummalı çalışmalar sürerken uzun bir aradan sonra pazar kuruldu.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için hummalı çalışmalar sürerken uzun bir aradan sonra pazar kuruldu.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Sel felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Selde zarar gören iş yerleri temizlendi, yıkım kararı alınan yapılar yıkıldı. Zarar gören iş yerlerinin yıkılmasının ardından bir taraftan temel atan ekipler diğer taraftan kullanılabilir durumdaki iş yerlerinde de tadilat işlemlerini sürdürüyor.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçede okulların 20 Eylül'de açılmasına karar verildi. Bu kapsamda okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bozkurt'ta önceden her perşembe günü Ezine Çayı kenarındaki Yunus Yorulmaz Caddesi'ne kurulan ilçe pazarı, selde bölgenin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana ilk kez Tevfik Kocabaşoğlu Sokak'ta kuruldu.

Yavaş yavaş hayatın normale dönmeye başladığı ilçede pazarcı esnafından Fahri Madenci, AA muhabirine yaklaşık 25 yıldır Bozkurt'ta pazarcılık yaptığını söyledi.

Pazarın kurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Madenci, "Bugün şu pazar kuruldu, insanlara ve bize moral oldu. Burada pazar arkadaşlarımızı görüyoruz, arkadaşlarımızı görüyoruz neşemiz yerine geliyor. Devletimiz yanımızda, devletimiz 10 numara çalışıyor. Gördüğümüz şeylerden çok üzgünüz. Bazı arkadaşlarımızı kaybettik, Allah onları rahmet eylesin." dedi.

Tatlı satıcısı Zafer Özdemir de 2017 yılından beri her perşembe Bozkurt pazarına geldiklerini kaydederek "Felaketin yaşandığı gün de Abana ilçesindeydik. Bu bölgeden geçerken mahsur kaldık. 1 ay sonra ilk kez pazara geldik. Keşke hiç can kaybımız olmasaydı. Üzgünüz ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Balık satıcısı Mehmet Şanlı da pazar kurulduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor