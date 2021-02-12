Bozkurt'ta bir günde 112 ünite kan bağışı yapıldı
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Bozkurt'ta bir günde 112 ünite kan bağışı yapıldı

12.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:25
Bozkurt'ta bir günde 112 ünite kan bağışı yapıldı

Türk Kızılay, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlediği bir günlük kan bağışı kampanyasında 112 ünite kan topladı.

Türk Kızılay, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlediği bir günlük kan bağışı kampanyasında 112 ünite kan topladı.

Kızılay Bozkurt Koordinatörü Erol Nugay, ilçede düzenledikleri kan toplama kampanyası ile 8 saat gibi kısa sürede 112 ünite kan toplandığını söyledi.

İlçede belirli aralıklarla kampanya düzenlediklerini anlatan Nugay, "Ülkemizin önemli miktarda kan ihtiyacını karşılayan Kızılayımıza Bozkurtlu hemşehrilerim her zaman olduğu gibi yine sahip çıkarak kan bağışında bulundu. Bizi yalnız bırakmayarak kan bağışında bulunan hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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