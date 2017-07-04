Bozkurt'ta Asfalt Çalışmaları

Bozkurt Kaymakamı Murat Acar, İlişi ve Görentaş grup yolunun asfaltlanacağını bildirdi.



Kaymakam Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında 4,3 kilometrelik stabilize güzergahta birinci kat asfalt çalışması yapacaklarını belirtti.



Çalışmaların yaz sezonu içerisinde tamamlanacağını anlatan Acar, şunları kaydetti:



"Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin KÖYDES çalışmaları dahilinde birinci derece grup yolu olan İlişi-Görentaş köylerimizin arasında asfalt yapacağız. Bir iki ay içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah, önümüzdeki süreçte malzemeli bakımlarını gerçekleştirdiğimiz diğer köy yollarımızı da asfaltlamak istiyoruz. Devletimizin desteğiyle, yaklaşık 400 bin liralık ödenekle asfalta kavuşacak güzergahın vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz."