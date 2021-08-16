Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor
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Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor

Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedeler, sağlam kalan ancak girişleri su ve çamurla dolan apartmanlara seyyar merdivenle girerek eşyalarını tahliye etti.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedeler, sağlam kalan ancak girişleri su ve çamurla dolan apartmanlara seyyar merdivenle girerek eşyalarını tahliye etti.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, vatandaşlar da geriye kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcıyor.

Bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü ilçede, vatandaşlar giriş katları su ve çamurla dolan apartmanlardaki dairelerine dışarıdan uzatılan merdivenler yardımı ile ulaşıyor.

Deniz Apartmanı'nda yaşayan Nurten Özçelik, merdivenle evlerine girmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Eşyalarımıza bakmaya ve birtakım ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Bağırmaktan sesim de kısık. Binanın dört bir yanına su geldi. Bağırdık kurtarılmak için o arada sesimiz kısıldı. Çok kötüydü buralar. Ölümden döndük diyebilirim. Çok berbattı." diye konuştu.

Apartman sakinleri olarak sel sırasında büyük korku yaşadıklarını ve üst katlara kaçtıklarını belirten Özçelik, "Ben Mehmet amcayı aldım sırtıma. Yukarı çıkarken bütün kapılara vurdum. En üst kata kadar çıktık. Herkesi en üst katta topladık. Sonra bir baktım ki ikinci kata kadar su doldu." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor
Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor
Bozkurt'ta afetzedeler evlerine seyyar merdivenle girerek eşyalarını alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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